لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك

كتبت-هند عواد:

رد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية، على انتقاد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك للرابطة.

وكتب عمرو عبر حسابه بموقع التغريدات "إكس": "هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني، تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم".

يهات لا تخفى علاماتُ الهوى

كاد المُريبُ بأن يقول خُذوني



تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت الماده ٦٣ من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم.



المادة تغولت و اغتصبت حق اصيل من حقوق الأندية وهو الاعتراض او الاستئناف امام اللجان القضائية… — Amr Adham (@AAdham62633) July 29, 2025

وتنص المادة رقم 63 من لوائح الموسم الجديد على: "المسائل غير المنصوص عليها والقوة القاهرة والأحداث الطارئة، يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها او استئنافها أمام اللجان القضائية".

وتضيف المادة:" يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام اللجان القضائية، يحق يحق لمجلس إدارة الرابطة النظر في الشكاوى المقدمة من الأندية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، لمجلس إدارة الرابطة وإدارة المسابقات حق تفسير مواد اللائحة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام اللجان القضائية".

وقال ثروت سويلم في تصريحات عبر القناة الأولى عن انتقاد عمرو أدهم: "لم نقم بتأليف اللائحة، وإنما تم كتابة اللائحة من مجموعة مسابقات مختلفة، أمامك لجان تحكيمية تستطيع التظلم أمامها".

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