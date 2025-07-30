"أرجوك تقدم ببلاغ".. رد قوي من شوبير على اتهامات لاعب الأهلي السابق

القاهرة – مصراوي

رد الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه "حارس الأهلي" على قناة الأهلي، على الاتهامات التي وجهها له لاعب الأهلي السابق مصطفى يونس، خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير: "مصطفى يونس قال إنني تقدمت ببلاغ ضد الكابتن صالح سليم، وإن النادي الأهلي أوقفني، وعلق ورقة على باب النادي، وأن الكابتن صالح سليم أزالها بيده، وقال إن شوبير تحدث عني أنا شخصيا ولم يتحدث عن النادي".

وأضاف: "لم أتقدم بأي بلاغ ضد الكابتن صالح سليم، ولا ضد أي شخص، ما حدث هو أن أحد الصحفيين اختلق حوارا ونسبه إلي، ونشره على أربع صفحات بعناوين مثيرة، لكنني سارعت إلى نفي ذلك فورا".

وتابع: " تم تحقق معي النادي الأهلي، وأحضرت المحامي الأستاذ علي الجمل لحضور التحقيق. وقرر مجلس الإدارة حينها إيقافي لمدة ستة أشهر، شعرت أن القرار ظالم، وقلت إن من حقي التقدم بالتماس، لكنهم رفضوا وقالوا إن القرار صادر من مجلس الإدارة، فتقدمت بتظلم إلى الإدارة، وكانت الورقة التي تضمنت القرار موجودة، إلا أن الكابتن محرم راغب قال لي (اعتبر الورقة كأنها مش موجودة)، وكان تدخل النادي لاحقا في مصلحتي".

وأكمل: هذا ما حدث ولم أتقدم بأي بلاغ، ولا الكابتن صالح سليم أزال ورقة، ولا أي من هذه الروايات حصل، وقد كسبت القضية في النهاية، وعندما صدر الحكم، فكروا في الاستئناف، لكن مجلس الإدارة رفض وانتهى الموضوع عند هذا الحد".

وواصل: أرجو من الكابتن مصطفى، إذا كان لديك ما يستدعي التقدم ببلاغ للنائب العام، فتفضل بذلك وأتمنى أن تحافظ على ما تبقى من تاريخك، خاصة أنك كنت يوما قائدا للنادي وما تقوم به الآن، للأسف ولا يضيف إليك شيئا".

واختتم شوبير تصريحاته: "أتحدث من باب النصيحة، لكن لك حرية الرأي والتصرف، طوال حياتي لم أتحدث عنك بكلمة فيها إساءة أو تجريح أو حتى تلميح، لكن بما أن اسمي ذكر كان لا بد أن أرد".

وكان مصطفى يونس، قال من خلال فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحمد شوبير قدم بلاغا ضد الكابتن صالح سليم، بسبب حصول الأخير على سيفا ذهبيا من السعودية واحتفظ به في منزله، وعندما ذهب الكابتن صالح إلى النادي، وجد ورقة معلقة تشير إلى مساءلته فقام بنزعها وقال لهم: "الخطأ كان في صالح سليم، وليس في النادي".