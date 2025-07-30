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نتائج كبيرة وتعادلين.. ماذا قدم الأهلي في مبارياته الافتتاحية خلال آخر 10 نسخ بالدوري؟

06:17 ص الأربعاء 30 يوليه 2025
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    الأهلي وسيراميكا
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    مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
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    الأهلي ضد الإسماعيلي (2)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد الإسماعيلي (3)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد الإسماعيلي (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وطلائع الجيش
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    الأهلي وطلائع الجيش (1)
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    الأهلي وطلائع الجيش (2)
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    الأهلي وطلائع الجيش
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كتب - يوسف محمد:

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الموسم الجديد بالدوري المصري 2024-2025، الذي من المقرر انطلاقه في 8 أغسطس المقبل 2025.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت منذ أيام قليلة عن جدول مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد، من خلال القرعة التي أقيمت يوم الأحد الماضي بحضور ممثلي الأندية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية للنادي الأهلي في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، حيث سيواجه المارد الأحمر نظيره مودرن سبورت يوم الخميس الموافق 9 أغسطس المقبل.

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الجيدة في مبارياته الافتتاحية ببطولة الدوري المصري، في السنوات الماضية، حيث تمكن الفريق في آخر 10 نسخ بالدوري من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين فقط، لم يتلقى الهزيمة في أي مباراة افتتاحية في النسخ الـ 10 الأخيرة.

وجاءت نتائج المارد الأحمر في المباريات الافتتاحية في أخر 10 نسخ ببطولة الدوري كالتالي:

1- موسم 2015-2016.. الأهلي ضد طلائع الجيش 1-0

2- موسم 2016-2017.. الأهلي ضد الإسماعيلي 1-0

3- موسم 2017-2018.. الأهلي ضد طلائع الجيش 1-1

4- موسم 2018-2019.. الأهلي ضد الإسماعيلي 1-1

5- موسم 2019-2020.. الأهلي ضد سموحة.. 1-0

6- موسم 2020-2021.. الأهلي ضد مصر المقاصة 3-1

7- موسم 2021-2022.. الأهلي ضد الإسماعيلي 4-0

8- موسم 2022-2023.. الأهلي ضد الإسماعيلي 1-0

9- موسم 2023-2024.. الأهلي ضد المصري البورسعيدي 4-0

10- موسم 2024-2025.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا 5-2

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