كتب - يوسف محمد:

تصدر رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، المشهد خلال الساعات الماضية في الوسط الرياضي المصري، بعد القبض عليه صباح أمس الثلاثاء في مطار القاهرة، أثناء عودته من تركيا.

وتم إلقاء القبض على صبحي فجر أمس الثلاثاء، لتنفيذ حكم قضائي في قضية تزوير بالجيزة، إذا تم ضبط شابا في مايو الماضي يؤدي الامتحان في أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، دون أن يكون مقيدا بالمعهد، وبعد ضبطه اعترف أنه يؤدي الامتحان مكان نجم بيراميدز، مقابل حصوله على مبلغ مالي.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي أمس الثلاثاء، أن صبحي تم إلقاء القبض عليه، بسبب عدم تنفيذ طلب استدعاء إلى نيابة الجيزة للتحقيق معه، في قضية التزوير المتهم فيها. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وتواجد صبحي في نيابة جنوب الجيزة الكلية طوال اليوم أمس الثلاثاء، حيث واجهة صبحي الشاب الذي انتحل صفته في الامتحان بأحد معاهد السياحة والفنادق، ثم تم مواجهتهما من قبل محقق النيابة، بالاتهامات الموجهة ضدهما بالتزوير.

وحرص شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، على مؤازرة رمضان صبحي زميله بالفريق وزوج شقيقته والتواجد معه طوال اليوم أمس، بعد إلقاء القبض على صبحي في مطار القاهرة أمس.

وعقب انتهاء النيابة من التحقيقات أمرت بإخلاء سبيل صبحي بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، مع استمرار حبس الشخص الآخر الذي تم ضبطه يؤدي الامتحان في المعهد، ليخرج صبحي في ساعات متأخرة من يوم أمس الثلاثاء.

وكشف إكرامي الشحات، والد زوجة رمضان صبحي، في تصريحات خاصة لمصراوي أمس الثلاثاء، عقب إخلاء سبيل اللاعب، أن الشخص الذي أدى الامتحان قال من اليوم الأول، أنه لا يعرف رمضان وأنه ليس هناك علاقة معرفة بينهما، هذه الحقيقة وهو ما أكد عليه رمضان. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

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