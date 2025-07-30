القاهرة - مصراوي

رد الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه "حارس الأهلي" على قناة الأهلى، على تصريحات الكابتن جمال عبد الحميد بخصوص قصة رحيله عن النادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "كابتن جمال عبد الحميد أصيب وانتقل إلى مستشفى السلام، وكانت وقتها من أكبر المستشفيات في مصر، وأجرى له العملية أحد كبار جراحي مصر، الدكتور مصطفى الشرقاوي، تمت العملية بنجاح، وكانت الإصابة الحمد لله بسيطة وظل الكابتن جمال في غرفة مطلة على النيل".

وأضاف: "الدكتور صرح بخروج جمال عبد الحميد من المستشفى، وكانت تكلفة المستشفى كاملة تتحملها إدارة النادي الأهلي، من البداية إلى النهاية، وأنا أيضا أجريت عملية تركيب مسامير في الكتف، وكانت بسيطة وأزالها الأطباء دون جراحة، ولكن تحمل النادي الأهلي تكلفة خلع مسامير الكابتن جمال أيضا وإداري النادي الأهلي هو من دفع المبلغ، وكذلك بعض محبي النادي مثل الدكتور تيسير الهواري الذي ساهم ماليا أيضا".

وتابع: "كابتن جمال تم تجهيزه داخل النادي الأهلي بواسطة الكابتن أنور سلامة بناء على طلب من الجهاز الفني، وليس كما قيل بطلب من الكابتن جمال نفسه، لم يعلن أحد من الأهلي عن أسباب رحيله بعد ذلك، ولم تصدر أي تصريحات من الإدارة حول الموضوع".

وواصل: "الكابتن زيزو أخبرني إنه كان يعلم جيدا بوجود اتصالات بين كابتن جمال وبين الكابتن أبو رجيلة والكابتن أحمد رفعت، وكنت أستطيع تسجيل المكالمات، لكن فضلت عدم القيام بذلك، فكفاية يا كابتن جمال الحديث عن هذا الموضوع، وقل الحمد لله إن ربنا كرمك في الزمالك، وهذا كله في النهاية يعود للمرحلة التي لعبت فيها داخل الأهلي".

وأكمل: "بالمناسبة، كابتن جمال شارك مع الأهلي في بطولة إفريقيا، رغم أنه لم يكن مسجلا في قائمة الفريق، وفاز الأهلي بالبطولة في ذلك العام، ورغم رحيله، أرسل النادي مكافأته إلى منزله، كما حدث مع بقية اللاعبين الذين غادروا النادي، حيث حصل كل لاعب على كافة مستحقاته المالية ولم يبخل الأهلي على أي شخص".

واختتم شوبير تصريحاته: "قرار الاستغناء عنك يا كابتن جمال كان وجهة نظر فنية للجهاز الفني، وصاحب هذا القرار كان الكابتن محمود الجوهري، وهو نفسه من رشحك لاحقا للانضمام إلى منتخب مصر، أرجو أن تغلق هذا الملف، الجميع يحترم اسمك وتاريخك، وأنا شخصيا أقدر زمالتك ولكن كفاية أوي كلا في هذا الموضوع".