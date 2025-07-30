كتب - يوسف محمد:

كشف عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق بالزمالك، حقيقة حديثه مع أحمد عبد القادر لاعب وسط النادي الأهلي، للانضمام إلى الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الجنايني في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "بعض يتحدث خلال الساعات الماضية، بأنني جلست مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي للتفاوض معه، من أجل الانتقال إلى نادي الزمالك".

وأضاف: "لم يحدث تواصل بيني وبين أحمد عبد القادر بأي شكل، ولم أتحدث معه للانضمام إلى الزمالك".

وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل الواسشعغة بخصوص أحمد عبد القادر، خاصة مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعن تجديد عقد عبد الله السعيد، قال: "سعيد بتجديد عقد عبدالله السعيد مع نادي الزمالك، قبل رحيلي عن نادي الزمالك، كنت قد أنهيت كافة الأمور مع اللاعب لتجديد تعاقده مع الفريق".

واختتم الجنايني تصريحاته: "خلال حديثي مع السعيد لتجديد تعاقده، كان هدفه الأساسي هو مصلحة نادي الزمالك وكان يتحدث معي عن التدعيمات التي يحتاج إليها الفريق".

وكان نادي الزمالك، أعلن منذ عدة أيام تجديد عقد نجم وسط الفريق عبد الله السعيد لمدة موسمين، لينتهي تعاقده مع الفريق في عام 2027 بدلا من 2025.

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