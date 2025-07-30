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بعد تصريحات الجنايني عن شيكابالا.. رئيس قناة الأهلي السابق يثير الجدل بهذا المنشور

03:36 ص الأربعاء 30 يوليه 2025
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    المنتج الكبير محمد العدل
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    عمرو الجنايني
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    عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية
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    عمرو الجنايني
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    عمرو الجنايني
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    عمرو الجنايني
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    شيكابالا وإيشو (3)
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    شيكابالا وزوجته
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    شيكابالا
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    شيكابالا مع منتخب مصر (2)
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كتب - يوسف محمد:

أثار محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، حالة واسعة من الجدل من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "واضح انكم مش قادرين تفرقوا بين لاعب حريف ولاعب أسطورة".

وأضاف: "كل أسطورة حريف لكن ليس كل حريف سطورة".

والكثير من الجماهير، فسرت المنشور الخاص بالعدل، بأنه إسقاط على تصريحات عمرو الجنايني والتي تحدث خلالها عن شيكابالا، أنه الأسطورة الوحيدة في الكرة المصرية.

وقال الجنايني في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت": "شيكابالا يعد أسطورة الكرة المصرية الوحيدة، فهو لاعب لن يتكرر لسنوات طويلة".

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، في يوليو الجاري بعد مسيرة حافلة بالنجاحات مع الزمالك.

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محمود شيكابالا محمد العدل عمرو الجنايني النادي الأهلي قناة الأهلي
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