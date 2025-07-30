"الأسطورة الوحيدة".. تصريحات مثيرة من عمرو الجنايني تجاه شيكابالا

كتب - يوسف محمد:

أكد عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، على أنه تفاجأ بقرار محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق السابق، باعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وقال الجنايني في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت": "تفاجئت بإعلان شيكابالا اعتزاله كرة القدم، عقب الفوز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، خاصة وأنه كان يتبقى في عقده موسم آخر مع الزمالك".

وأضاف: "شيكابالا بمثابة الأبن بالنسبة لي، أخبرناه انا والكابتن حسين لبيب بأنه هو الوحيد، الذي يملك قرار اعتزال كرة القدم والرحيل عن الزمالك وليس أي شخص آخر في النادي".

وتابع: "شيكابالا كان بإمكانه أن يكون موهبة عالمية، هو يعد أسطورة الكرة المصرية الوحيد، فهو لاعب لن يتكرر لسنوات طويلة، موهبة لم أشاهد مثلها".

وأكمل: "شيكابالا أحد أطيب الأشخاص الذين يمكن مقابلتهم، في إحدى المرات منحته قيمة عقده مع نادي الزمالك، عند خروجه من غرفة الملابس لم يكن يمتلك مقابل بنزين العربية، حيث كان يحرص على مساعدة الجميع".

واختتم الجنايني تصريحاته: "عقلية شيكابالا هى التي تسبب في عدم حصوله على مسيرة احترافية كبيرة، خاصة وأنه كان عقلية عشوائية بشكل كبير، لكنه تغير إلى الأفضل بشكل كبير عقب الزواج".

ويذكر أن شيكابالا كان قد أعلن في بداية يوليو الجاري، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، عقب مسيرة مليئة بالنجاحات مع نادي الزمالك.

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