كتبت-هند عواد:

بينما كانت مريم، صاحبة الـ19 عامًا، تعتقد أنها على بُعد خطوات من تحقيق حلمها في كرة القدم، صُدمت بعقبات تسببت في ابتعادها عن الملاعب لمدة عام كامل.

مريم مرسي، المعروفة بـ"ميمو"، والمنضمة حديثًا إلى نادي مودرن سبورت، بدأت مسيرتها الكروية مثل معظم لاعبات الدوري المصري، من الشارع مع الأولاد منذ أن كانت في الخامسة من عمرها. وبعد نحو 9 سنوات، علمت عائلتها بوجود أندية وأكاديميات للفتيات لممارسة كرة القدم، فانضمت إلى أكاديمية 6 أكتوبر.

وتقول مريم في حوار خاص لمصراوي: "بعدها انتقلت إلى أكاديمية (إيليت)، التي تشارك في الدوري باسم (إيديال)، وكنت معهم 3 سنوات، وكان يتبقى لي عام واحد. وقتها أخبروني أنني سأنتقل إلى نادي السكة الحديد على سبيل الإعارة لمدة عام، لكنني فوجئت بأنني وقّعت على استمارة جديدة لمدة 3 سنوات".

كانت مريم من بين مجموعة لاعبات انتقلن من أكاديمية "إيليت" إلى نادي السكة الحديد بعد إلغاء الأكاديمية نهائيًا. لكنها لم تستمر مع الفريق، وقالت: "الأجواء كانت مختلفة ولم أتحملها، وموضوع الاستمارة فاجأني، فتركت النادي وقعدت في البيت. قلت حتى لو هبطل كورة، مش هروح تاني".

وابتعدت مريم عن اللعبة التي عشقتها منذ الطفولة لموسم كامل، حتى حصلت على الاستغناء الخاص بها في مارس الماضي، لكن دون جدوى، إذ جاء بعد غلق باب القيد. فاختارت الابتعاد مؤقتًا والاستعداد للعودة من جديد.

ومع نهاية الموسم، تلقت عدة عروض من بينها الزمالك، لكن بعد تقديم المدرب محمد عزت استقالته، تغيرت الظروف، وبدأت مريم تشعر أنها لن تتمكن من الانضمام لأي نادٍ آخر لمدة عام إضافي.

إلى أن تلقت رسالة من الكابتن عبد الفتاح، مدرب فريق مودرن سبورت، يخبرها برغبته في رؤيتها تمهيدًا لانضمامها إلى الفريق، لكن الحظ لم يكن في صفها مجددًا؛ إذ ضلّت الطريق ولم تتمكن من حضور اللقاء في موعده.

وقالت عن تلك الواقعة: "قلت الحمد لله، خلاص، ربنا مش رايد. لكنني تلقيت رسالة ثانية بموعد جديد، وفي أول يوم لي اتفقت مع كابتن عبد الفتاح".

وانتهى بها المطاف بتوقيع عقد مدته عامان مع نادي مودرن سبورت، بحثًا عن بداية جديدة بعد عام من الابتعاد القسري عن الملعب.

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