عمرو الجنايني يكشف مفاجأة بشأن انتقال زيزو إلى الأهلي

كتب - يوسف محمد:

كشف عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، مفاجأة بشأن انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الفريق السابق إلى النادي الأهلي.

وكان زيزو انتقل إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من نادي الزمالك في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع الفارس الأبيض.

وقال الجنايني، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "كان هناك تأكيد دائم من قبل زيزو ووالده، خلال مفاوضات نادي الزمالك مع زيزو لتجديد تعاقده، مع مسؤولي النادي على أنه لم يوقع للنادي الأهلي".

وأضاف: "هناك جلسة جمعت بيني وبين زيزو قبل انتقاله إلى النادي الأهلي مباشرة، طالب فيها اللاعب الاستمرار مع نادي الزمالك".

واختتم الجنايني تصريحاته: "زيزو تحدث معي خلال الجلسة، أكد لنا أنه رغبته الشديده في الاستمرار مع نادي الزمالك، أنه لا يعلم كيف فعل ذلك ووقع للأهلي".

ويذكر أن أحمد سيد زيزو كان قد شارك مع النادي الأهلي، في النسخة الماضية ببطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وودعها المارد الأحمر من دور المجموعات.

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