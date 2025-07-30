أحمد شوبير يكشف سبب غياب لاعب الأهلي عن ودية إنبي أمس

كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، سبب غياب كريم فؤاد لاعب الفريق عن المباراة الودية أمام إنبي أمس.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على إنبي أمس، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على ملعب "مختار التتش"، في إطار الاستعدادات للموسم المقبل 2025-2026.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "غياب كريم فؤاد بسبب شد خفيف، وينتظم في المران خلال 3 أيام كوكا ألم خفيف في الظهر".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية أمام فريق بتروجيت، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادا للموسم المقبل 2025-2026.

ويذكر أن كريم فؤاد كان قد شارك في مباراتي الأهلي أمام كلا من الملعب التونسي والبنزرتي، في معسكر الفريق بتونس قبل العودة لمصر وتمكن من تسجيل هدف في المباراة الثانية، أمام البنزرتي، في اللقاء الذي انتهى بخماسية نظيفة للمارد الأحمر.

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