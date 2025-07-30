كتب - يوسف محمد:

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بعد إلقاء القبض عليه صباح أمس الثلاثاء.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الأهلي": "تم بحمد الله إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة 100 ألف جنيه، إن شاء الله كل الأمور والقاضيا تنتهي على خير".

وأضاف: "أرجو عدم الشماتة في رمضان صبحى من أي شخص، نتمنى الأمور تعدي على خير وربنا يبعد عن الجميع أي ضرر".

واختتم شوبير تصريحاته: "إن شاء الله رمضان صبحي يعدي من هذا الأمر على خير، خاصة وأن اللاعب قضى يوما طويلا أمس في النيابة".

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على رمضان صبحي صباح أمس الثلاثاء بمطار القاهرة، خلال عودته من تركيا بتهمة التزوير.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي أمس، أن القبض على صبحي جاء بسبب عدم تنفيذه طلب استدعاء إلى النيابة بتهمة التزوير.

ومن جانبه أكد المصدر ذاته، أن صبحي كشف عدم علمه أو معرفته بطلب الاستدعاء إلى النيابة.

ويذكر أنه في مايو الماضي 2025، تم ضبط أحد الأشخاص خلال أداء امتحان في أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، دون أن يكون مقيدا بالمعهد، وبعد ضبطه من قبل عميد المعهد اعترف أنه يؤدي الامتحان مكان نجم وسط بيراميدز رمضان صبحي، مقابل حصوله على مبلغ مالي.

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