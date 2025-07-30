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"فلوس من برا النادي".. الجنايني يكشف حقيقة طلب والد زيزو نسبة من التعاقد

12:33 ص الأربعاء 30 يوليه 2025
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كشف عمرو الجنايني العضو السابق للجنة تخطيط نادي الزمالك، مفاجأة بشأن مبلغ تعاقد زيزو مع الأهلي.

وقال الجنايني في تصريحات عبر قناة "أون سبورت 1": "لما عرفت انتقال زيزو للأهلي، تأكدت أن سبب انتقاله الإغراءات المادية غير الطبيعية، وأكيد يتقاضى أكثر مما كان مع الزمالك".

وواصل: "وافقنا ندي زيزو مقدم تعاقد يقدر بـ 50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 80 مليون في الموسم الواحد، وتم تدبيرهم من برا النادي".

وعن حقيقة طلب والد زيزو الحصول على مقابل مادي، اختتم: "حدث ذلك بالفعل، وكان ردي أنه مش وكيل بالنادي، حيث يعمل وكيل النادي على تقليل السعر وليس رفعه".

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زيزو أحمد مصطفى زيزو الأهلي عمرو الجنايني الزمالك
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