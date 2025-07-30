عمرو الجنايني: "لو نشرت محادثات زيزو لن تسير الأمور على ما يرام"

كتبت-هند عواد:

كشف عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، مفاجأة بشأن رحيل أحمد سيد زيزو عن الأبيض إلى الأهلي.

وقال عمرو الجنايني في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "لو نشرت المحادثات مع زيزو لن تسير الأمور على ما يرام".

وأضاف: "والرسالة التي كتبتها لرد الاتهامات عن زيزو وإعلان بقائه في الزمالك كانت بطلب منه".

وكان الجنايني كتب في وقت سابق على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "كله بيفتي ويألف ويجود.. يا ريت اللي معاه عقد أو توقيع أو شيك يتفضل يورينا… واتهامات بالباطل للاعب الزملكاوي المخلص ولوالده المحترم، يا جمهور الزمالك العظيم ما تصدقش أكاذيب وفتن وجهل.. ناديكم غني برجاله المخلصين ولاعبيه المحترمين، لا تقلق، عاش الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر".