لاعب الزمالك السابق ينتقل إلى الدوري الهندي

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي إيست بنغال الهندي، تعاقده مع المغربي حميد أحداد لاعب نادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق المغرب الفاسي.

وانضم صاحب ال 30 عاما إلى نادي إيست بنغال في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع فريق المغرب الفاسي.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الهندي، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة لأحداد وكتب عليها: "مهاجم المنتخب المغربي حميد أحداد، هنا لتعزيز قوتنا الهجومية في موسم 2025-2026".

وسبق وخاض أحداد تجربة في الدوري المصري، من خلال بوابة نادي الزمالك، حيث لعب مع الفارس الأبيض خلال الفترة من 2019 حتى عام 2021.

وخلال عامين قضاهم أحداد داخل نادي الزمالك، شارك اللاعب في 42 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

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