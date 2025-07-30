مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

فيردر بريمن

- -
15:00

هوفنهايم

مباريات ودية -أندية

أهلي جدة

- -
11:30

إلتشي

مباريات ودية -أندية

أوجسبورج

- -
17:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

موعد القمة.. جدول مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري الممتاز

06:00 ص الأربعاء 30 يوليه 2025

شعار الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025/26، حيث أقيمت قرعة الدور الأول بمشاركة 21 فريقا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لنظيره الزمالك بالجولة التاسعة من عمر الدور الأول من الدوري الممتاز.

مباريات الأهلي في الدوري المصري

الجولة الأولى: مودرن سبورت

الجولة الثانية: فاركو

الجولة الثالثة: راحة

الجولة الرابعة: غزل المحلة

الجولة الخامسة: بيراميدز

الجولة السادسة: إنبي

الجولة السابعة: سيراميكا كليوباترا

الجولة الثامنة:حرس الحدود

الجولة التاسعة: الزمالك

الجولة العاشرة: كهرباء الإسماعيلية

الجولة 11: الاتحاد السكندري

الجولة 12: بتروجيت

الجولة 13: المصري

الجولة 14: الإسماعيلي

الجولة 15: طلائع الجيش

الجولة 16: وادي دجلة

الجولة 17: البنك الأهلي

الجولة 18: الجونة

الجولة 19: سموحة

الجولة 20: زد

الجولة 21: المقاولون العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات الأهلي جدول مباريات الأهلي الدوري المصري الأهلي والزمالك أخبار الأهلي الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سببان يرجحان كفة بيراميدز.. إعلامي يكشف مصير أسامة فيصل

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وفاة و6 إصابات.. حادث حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي (تغطية خاصة)