موعد القمة.. جدول مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري الممتاز

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025/26، حيث أقيمت قرعة الدور الأول بمشاركة 21 فريقا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لنظيره الزمالك بالجولة التاسعة من عمر الدور الأول من الدوري الممتاز.

مباريات الأهلي في الدوري المصري

الجولة الأولى: مودرن سبورت

الجولة الثانية: فاركو

الجولة الثالثة: راحة

الجولة الرابعة: غزل المحلة

الجولة الخامسة: بيراميدز

الجولة السادسة: إنبي

الجولة السابعة: سيراميكا كليوباترا

الجولة الثامنة:حرس الحدود

الجولة التاسعة: الزمالك

الجولة العاشرة: كهرباء الإسماعيلية

الجولة 11: الاتحاد السكندري

الجولة 12: بتروجيت

الجولة 13: المصري

الجولة 14: الإسماعيلي

الجولة 15: طلائع الجيش

الجولة 16: وادي دجلة

الجولة 17: البنك الأهلي

الجولة 18: الجونة

الجولة 19: سموحة

الجولة 20: زد

الجولة 21: المقاولون العرب