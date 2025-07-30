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بعد 7 صفقات.. هل أنهى الزمالك موسم الانتقالات الصيفية؟

09:00 ص الأربعاء 30 يوليو 2025
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    أحمد شريف من تدريبات الزمالك اليوم
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كتبت-هند عواد:

أعلن الزمالك سابع صفقاته خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بضم أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي، بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وقبل أحمد ربيع، دعم الزمالك صفوفه بـ6 لاعبين، وهم:

مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق - موسمين - صفقة انتقال حر

الأنجولي شيكو بانزا - من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي - 4 مواسم

عمرو ناصر - من نادي فاركو - 5 مواسم

أحمد شريف - من نادي فاركو - 5 مواسم

الفلسطيني آدم كايد - صفقة انتقال حر - 3 مواسم

المغربي عبد الحميد معالي – من نادي اتحاد طنجة - 5 مواسم

وبعد تلك الصفقات، لم ينتهي الزمالك من موسم الانتقالات الصيفية، إذ أنه بصدد الإعلان عن التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع زد، بعدما ودعه الأخير، وكتب عبر صفحته الرسمية: "شكرا محمد إسماعيل، كل التوفيق في رحلتك القادمة مع الزمالك".

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الزمالك أحمد ربيع البنك الأهلي
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