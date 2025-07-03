رسالة مؤمن زكريا إلى شيكابالا بعد اعتزاله

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق، رسالة حزينة لنجم القلعة البيضاء، محمود عبدالرازق شيكابالا، وذلك بعد قرار اعتزاله كرة القدم وتعليق حذائه.

وأعلن شيكابالا خلال تواجده مع الإعلامي إبراهيم فايق، نهاية مشواره الكروي بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا.

وفي مداخلة تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، وجه مؤمن زكريا رسالة لشيكابالا بعد قرار اعتزاله قائلًا: " أنا بحبك اوي يا شيكابالا".

ليرد عليه شيكابالا متأثرًا :" وانا بحبك اوي يا مؤمن والله".

واختتم مؤمن زكريا حديثه: " شيكابالا واحد بس والله مفيش غيره".