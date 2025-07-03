كتب - يوسف محمد:

أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكر ة القدم بنادي الزمالك منذ قليل، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، قادته ليصبح أحد أهم وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية وليس الزمالك فقط.

ويتفق كل محبي ومتابعي كرة القدم المصرية، على الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها "الأباتشي" كما يحلو لجماهير الزمالك تسميته، وهى الجماهير التي كثيرا ما هتفت باسمه في المدرجات كأحد أيقونات الفارس الأبيض.

وسطر الفهد الأسمر تاريخيا كبيرا داخل جدران القلعة البيضاء، سواء من ناحية البطولات أو تاريخ فني جعل الجميع يجلس لمتابعة شيكابالا وما سيقدمه عند امتلاكه الكرة، خاصة وأن الجميع يعلم أنه سيقوم بعمل مختلف عن بقية اللاعبين.

وعلى الرغم من التاريخ الكبيرة والقوي الذي سطره سطره محمود عبد الرازق شيكابالا مع نادي الزمالك، إلا أن بدايته داخل الفارس الأبيض لم يكن يرتب لها، بل جاءت على سبيل الصدفة، كما ذكرها لنا حسن بصري مكتشف نجم الزمالك في قطاع ناشئين الفارس الأبيض.

وسرد بصري في تصريحات خاصة لمصراوي، طريقة انضمام محمود شيكابالا إلى الزمالك، قائلا: "شيكابالا كان يتواجد في منزل صديق له يدعى أحمد إبراهيم حينما كان في مدرسة الموهوبين بالقاهرة، في الوقت نفسه كان يلعب زميله في قطاع الناشئين بالزمالك".

وأضاف: "صديق شيكابالا أحضره معه إلى نادي الزمالك، وتحدث معي بأن ينضم شيكابالا للتدريبات مع مواليده داخل النادي، وبدخوله إلى الملعب رأيته لاعب يمتلك موهبة كبيرة من الصعب أن تتوفر في الكثير من اللاعبين، لذلك ذهبت له على وتحدثت معه وعلمت أنه مواليد 19986، ولكنني في ذلك الوقت كنت أتولى تدريب فريق 1987 بنادي الزمالك".

وأكمل: "تحدث مع سعيد الجدي الذي كان يقود تدريب فريق 86، وأكدت له على أن اللاعب يتمتع بموهبته صعب تكراراها، لم يتأخر الكابتن سعيد وسافرا سريعا إلى أسوان لإنهاء إجراءات ضم اللاعب، وهو ما يؤكد الموهبة الكبيرة التي كان يتمتع بها اللاعب منذ طفولته".

وأكمل: "بعد أن تم قيد شيكابالا في فريق مواليد 86 بنادي الزمالك، كان الكابتن سعيد الجدي بمثابة الأب الروحي للاعب، لعمله الكامل على أنه صاحب قدرات فنية كبيرة، وبالفعل اللاعب كان يمتلك كل القدرات الفنية التي تؤهله للاحتراف في أقوى وأهم الدوريات في العالم".

وعن عدم استمرار شيكابالا بشكل كبير في الاحتراف، قال بصري: "عدم استمراره في الاحتراف بشكل كبير وقوي أمر لا يعيبه أو يضع عليه أي ضغوط أو مشكلات، الأمر قد يعود في بعض الأوقات إلى البيئة التي كان يتواجد فيها اللاعب في ذلك الوقت، خاصة وأن الجميع في كافة الأندية التي شارك معها، كانوا يؤمنون بموهبة اللاعب الكبيرة".

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