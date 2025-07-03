"دعوة لكريستيانو وصلاح".. مدحت العدل يكشف تفاصيل حفل اعتزال شيكابالا

كتب - يوسف محمد:

يرى مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار والموارد بنادي الزمالك، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفارس الأبيض السابق، يصنف من ضمن أعظم 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية.

وأعلن شيكابالا منذ قليل اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، لتنتهي بذلك رحلة أحد أهم وأعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية.

وقال العدل في تصريحات عبر قناة الزمالك: "كنت أتمنى استمرار شيكابالا مع الزمالك في الموسم المقبل، خاصة وأنه كان قائد داخل وخارج الملعب والمتعة في كرة القدم بسبب شيكابالا".

وأضاف: "إذا كان بكرة القدم سحر اسمه سيكون شيكابالا، بكل تأكيد هو من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم والمتعة في كرة القدم شيكابالا".

وتابع: "شيكابالا شخص صاحب قلب طيب وأبيض، لا يحمل أي كراهية لأي شخص فهو يحب الجميع".

واختتم العدل: "سيكون هناك مهرجان اعتزال كبير يليق بشيكابالا، الجميع سيحضر له، إذا أرسلنا دعوة للبرتغالي كريستيانو رونالدو سيحضر بالتأكيد وأيضا محمد صلاح".

ويعد محمود عبد الرازق شيكابالا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك، كما أنه يعد اللاعب الأكثر تحقيقا للبطولات في تاريخ الفارس الأبيض برصيد 18 بطولة.

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