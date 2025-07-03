الجنايني يودّع شيكابالا: "يوم حزين في تاريخ الكرة المصرية"

كتب - نهى خورشيد

عبّر عمرو الجنايني، عضو لجنة الاستثمار والموارد بنادي الزمالك، عن حزنه الشديد بعد إعلان محمود عبد الرازق شيكابالا اعتزال كرة القدم، بشكل رسمي ونهائي.

وقال الجنايني، في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا ليس مجرد لاعب، بل هو ابني، وقرار اعتزاله ترك أثرًا كبيرًا في نفوسنا جميعًا".

وأضاف :"تم إبلاغه سابقًا أن القرار النهائي بيده وحده، دون أي ضغوط أو تدخلات من النادي".

واختتم تصريحاته قائلاً: "رحيل شيكابالا عن الملاعب خسارة كبرى ويوم حزين على الرياضة المصرية.. ونتمنى له التوفيق في مرحلته القادمة".