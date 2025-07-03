كتب - نهى خورشيد

شارك محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيه بفيديو اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عن عمر الـ39 عاماً.

ونشر شيكابالا الفيديو عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنغام هتاف جمهور الأبيض الأبرز "كورفا سود"، مع تعليق:"وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".

وظهر أبناء شيكابالا بقميص الزمالك وهما يعلقان حذاء والدهم، في إشارة منه أنه سيكملان مشواره داخل جدران القلعة البيضاء، وقال آدم نصاً خلال الفيديو:" شيكا أوت".

والجدير بالذكر أن شيكابالا خاض مباراته الرسمية الأخيرة بقميص الزمالك في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، ونجح في قيادة الأبيض إلى لقبه الـ29 بعدما سجّل ركلة الجزاء الحاسمة.