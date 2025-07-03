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"صديق الطفولة".. عضو مجلس الزمالك يودع شيكابالا برسالة مؤثرة

10:57 م الخميس 03 يوليه 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

ودع رامي نصوحي عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا، وذلك بعد إعلان اعتزاله رسميًا وتعليق حذائه بعد مسيرة إمتدت لأكثر من 20 عامًا.

وكتب رامي نصوحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك" "بيقولوا إن كل قصة وليها نهاية... إلا إنت يا شيكا، قصتك عمرها ما هتخلص معانا".

وتابع: "صديق الطفولة، و أسطورتي المفضلة، وسبب حبي لنادي الزمالك.. شريط حياتي كله بيعدّي قدام عيني، بأوقات الفرح وأوقات الحزن".

واختتم رامي نصوحي: "مهما أتكلم، ومهما اقول، مش هعرف أوصف اللي جوايا، وداعًا يا محمود.. وفي انتظار آدم محمود عبد الرازق شيكابالا.

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