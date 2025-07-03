شيكابالا يكشف كواليس جلسته مع ميدو بسبب قرار الاعتزال

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، بشكل رسمي اعتزاله كرة القدم، مؤكدًا أن قراره جاء عن قناعة تامة، ودون أي ضغوط خارجية، وذلك خلال ظهوره الإعلامي عبر قناة "MBC مصر 2" مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وأكد شيكابالا أنه اتخذ قرار الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، لكنه فضل تأجيل الإعلان احترامًا لزميله محمد عبد الشافي، الذي رفض إقامة مباراة اعتزال، مشيرًا إلى أنه أراد أن يحظى عبد الشافي بتكريم يليق بتاريخه، خاصة في نهائي كأس مصر.

وقال شيكابالا: "محمد عبد الشافي من أعظم الشخصيات اللي مرت في الزمالك، وكان لازم يتكرم بالطريقة اللي يستحقها من جمهور الزمالك".

وفي تصريحات أخرى، كشف "الفهد الأسمر" عن زيارة خاصة من النجم السابق أحمد حسام "ميدو"، قال فيها: "ميدو جالي لحد البيت وكان فاكر إن في حد بيضغط عليا علشان أعتزل، وقالي مينفعش تعتزل دلوقتي لو أنت مش عايز، خصوصًا وإنك لسه في عقدك سنة، لكن القرار في إيدك".

وأضاف شيكابالا: "أنا قررت أعتزل الموسم ده بإرادتي، بدون أي ضغوط".