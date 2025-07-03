"باكياً".. شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً على الهواء

كتب - نهى خورشيد

أعلن محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتزاله بشكل نهائي، بعد مسيرة طويلة من التألق داخل جدران القلعة البيضاء.

وقال شيكابالا خلال ظهوره الليلة عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":"مسيرتي انتهت مع نادي الزمالك… الرحلة خلصت"، ليدخل بعدها في نوبة بكاس بشكل هستيري.

وأكد نصاً:" حسيت إن الرحلة خلصت لما لقيت جمهور نادي الزمالك مبسوط بالبطولة الأخيرة، وأنا خلاص مش قادر أدي في الكورة تاني"

ويُعد شيكابالا أحد أبرز رموز نادي الزمالك عبر تاريخه، إذ يعتبر قائده التاريخي والأكثر تتويجاً بالبطولات بقميص الفريق، برصيد 18 لقبًا.

وكانت آخر مباراة رسمية لشيكابالا بقميص الزمالك في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، ونجح في قيادة الأبيض إلى لقبه الـ29 بعدما سجّل ركلة الجزاء الحاسمة في نهاية المباراة.