كتب - يوسف محمد:

أعلن عمرو الجنايني رحيله عن منصبه في نادي الزمالك، كعضو لجنة التخطيط بالنادي، بعد التواجد في هذا المنصب لمدة 7 أشهر.

وكتب الجنايني عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "بشأن تكليف مجلس إدارة الزمالك بتشكيل لجنة التخطيط بعضويتي مع حازم إمام وميدو، كأبناء للنادي وعلى مدى أكثر من 7 شهور تشرفت بالعمل مع أشقائي أعضاء اللجنة".

وأضاف: "لم يدخر أي فرد جهدا لإنجاز المهمه، التي تطرقت في بعض الأحيان إلى القيام بأعمال تنفيذية، مما كان لزاما علينا القيام بإعادة تخطيط قطاع كرة القدم، الذي تم بالفعل وتم تقديم مشروع كامل متكامل، يضمن استقلالية القطاع ماليا وفنيا إلى مجلس الإدارة، متضمنا توصيات بالأسماء القادرة على تنفيذ هذا التحدي بكفاءة، مما يحقق طموحات جماهير الزمالك العريضة".

وتابع: "مع قيام مجلس الإدارة بالبدء في تنفيذ المشروع المقدم مننا، ووجود التنفيذيين القادرين على تنفيذ طموحات جماهير الزمالك العريضة".

واختتم: "آن الأوان لأعضاء اللجنة بشكر مجلس الإدارة وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لنادينا العظيم، مع استمرارنا في أي وقت تحت أمر نادينا العظيم، المجد للزمالك وعاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وكان حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أعلن هو الآخر الرحيل عن منصبه داخل نادي الزمالك، الأمر نفسه لأحمد حسام ميدو الذي أعلن رحيله عن منصبه كعضو لجنة تخطيط بالنادي منذ عدة أيام.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، كان قد أعلن في يونيو الماضي تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي للنادي.

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