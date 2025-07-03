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وفاة نجم الجيل الذهبي للاتحاد السكندري.. وزعيم الثغر ينعيه

09:17 م الخميس 03 يوليو 2025
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    الاتحاد السكندري يُنعى الكابتن محمود العجمى_Easy-Resize.com
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كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس 3 يوليو الجاري، وفاة الكابتن محمود العجمى أحد لاعبي الجيل الذهبي لزعيم الثغر و الحاصل على كأس مصر عام 1973.

ونشر نادي الاتحاد السكندري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"مجلس إدارة زعيم الثغر برئاسة الأستاذ محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى والسادة أعضاء مجلس الإدارة و مدير عام النادي والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادى ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن محمود العجمى أحد لسيد البلد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

وفي سياق متصل، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري منافسات الموسم المنقضي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو يحتل في المركز السادس بجدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 26 نقطة، متساوياً مع مودرن سبورت.

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الاتحاد السكندري وفاة نجم الجيل الذهبي للاتحاد السكندري زعيم الثغر
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