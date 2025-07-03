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البنك الأهلي يواصل خطف أهداف القطبين بصفقة جديدة

08:23 م الخميس 03 يوليه 2025
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كتب - نهى خورشيد

واصل نادي البنك الأهلي صفقاته الصيفية، بعدما أعلن اليوم تعاقده رسمياً مع صانع الألعاب يسري وحيد قادماً من نادي طلائع الجيش، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، في إطار خطة تدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعتبر يسري وحيد أحد أبرز أهداف الزمالك خلال السنوات الأخير، إذ سعت إدارة القلعة البيضاء في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الماضي، بجانب صفقة عمرو الجزار التى تصارع عليها القطبين في وقت سابق.

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وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من التعاقدات أبرمتها لجنة الكرة بالبنك، شملت أيضاً ثنائي غزل المحلة محمد أشرف بن شرقي لمدة 4 مواسم، وعمرو الجزار لمدة 3 مواسم، إلى جانب التعاقد مع المهاجم أحمد أمين قفة قادماً من إنبي.

ويستعد البنك الأهلي لخوض الموسم المقبل من الدوري الممتاز، بعد أن أنهى الموسم المنقضي في المركز الخامس بمجموعة التتويج برصيد 38 نقطة.

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