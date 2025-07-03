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الاتحاد المصري ينعي زميل محمد صلاح في ليفربول

07:54 م الخميس 03 يوليه 2025
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    ديوجو جوتا
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    ديوجو جوتا ومحمد صلاح (6)
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    تحطم سيارة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا (1)
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    ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا
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    ديوجو جوتا
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    ديوجو جوتا
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    ديوجو جوتا ومحمد صلاح
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كتب - نهى خورشيد

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، النجم البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول، الذي توفي صباح الخميس إثر حادث سير مأساوي في شمال غرب إسبانيا.

ونشر الاتحاد قبل قليل بياناً قدم من خلاله العزاء إلى نادي ليفربول والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، معرباً عن خالص تعازيه لوفاة اللاعب الذي كان زميلاً للنجم المصري محمد صلاح في صفوف الريدز.

وكان جوتا صاحب الـ28 عاماً، توفي إلى جانب شقيقه أندريه صاحب الـ26 عاماً بعد انحراف سيارته واصطدامها واحتراقها في مقاطعة زامورا.

ويُذكر أن جوتا انضم إلى ليفربول في سبتمبر 2020، وسجل 65 هدفًا وصنع 26 آخرين في 182 مباراة بقميص النادي، كما احتفل قبل أسابيع بزواجه من رفيقته روتي كاروزو.

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