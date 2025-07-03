كتب - يوسف محمد:

كشف محمد سعيد قناة النادي الأهلي، عن مكان إقامة معسكر الفريق، لبدء الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالموسم الجديد 2025-2026.

وقال محمد سعيد في تصريحات، خلال تقديم برنامج التريند على قناة "الأهلي": "معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيقام في مدينة طبرقة التونسية".

وأضاف: "الأهلي سيخوض 3 مباريات ودية قوية، خلال معسكر الفريق في تونس، في إطار البرنامج الفني الذي تم وضعه من قبل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية لمدة 18 يوما، عقب الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات.

وودع المارد الأحمر مونديال الأندية، من دور المجموعات دون حصد أي رصيد من النقاط، بعدما خاض ثلاث مباريات تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر كان قد افتتح مبارياته في المونديال بالتعادل السلبي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، ثم تلقى الهزيمة في الجولة الثانية على يد بالميراس البرازيلي، قبل أن يحسم التعادل الإيجابي بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق نتيجة مباراة الأحمر أمام بورتو في الجولة الثالثة.

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