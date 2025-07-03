كأس العالم للأندية 2025

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لاعب الأهلي يخضع للجراحة والنادي يعلن مدة غيابه

04:32 م الخميس 03 يوليه 2025
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    تدخل مروان عطية على سواريز
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    مروان عطية من مباراة إنتر ميامي (1)
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    مروان عطية
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    مروان عطية من مباراة إنتر ميامي (2)
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    مروان عطية
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    احتفال مروان عطية
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    احتفال مروان عطية
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    احتفال مروان عطية
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    احتفال مروان عطية بهدفه (1)
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كتب- مصراوي:

قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مروان عطية، لاعب الفريق أجرى اليوم منظار جراحي لعملية "الفتق" بنجاح في أحد مستشفيات القاهرة.

وأضاف الطبيب في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن اللاعب يغادر المستشفى صباح غدٍ الجمعة، ليحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، ثم يبدأ بعد ذلك تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له.

وشارك مروان عطية مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والمقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، ودع بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة الأولى، برصيد نقطتين.

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الأهلي مروان عطية أخبار الأهلي النادي الأهلي جراحة للاعب الأهلي
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