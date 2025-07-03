"الموضوع انتهى".. حازم إمام يعلن الرحيل عن الزمالك ويوجه رسالة نارية

أعلن حازم إمام، رحيله عن منصب عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بعدما تم تعيين جون إدوارد، مديرا رياضيا للنادي في المرحلة الماضية.

قال حازم إمام في تصريحات إذاعية: "بخصوص لجنة التخطيط خلاص مبقناش موجودين ومبقاش لينا دور ومفيش حاجه اسمها لجنة تخطيط"

أضاف: "الكلام ده قولناه من زمان اول ما يجيي مدير رياضي إحنا خلاص ملناش وجود واصلا الموضوع مكنشي بالشكل ده يعني".

أكمل: "في حاجة مش هقول بتضايقني لكني مش مبسوط منها لما اطلع اتكلم في حته، الناس حصراني في حته حازم إمام عضو لجنة التخطيط .. كأني بقول حاجه من جوا الزمالك لأ".

وأضاف: "الموضوع انتهى تماما و حالياً مش متواجدين سواء أنا ولا عمرو الجنايني وميدو كان كتب كمان، وكل التوفيق لمجلس الإدارة وكل التوفيق لجون إدوارد لو في حاجة استشاري أكيد مرحب في أى وقت من الأوقات".

وأوضح: "في ناس بتقولي كلم جون فى لاعب فلاني والله هو اللى مسؤول عن كل حاجة واحنا منعرفش حاجة ومدخلناش في اي حاجه وهو اللي بيقود مع كابتن حسين لبيب والمجلس وانا والله العظيم مكنتش اعرف مين المدرب اللى جاي والمجلس وكابتن حسين هما اللي جابوا الناس".