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لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي.. التفاصيل كاملة

01:10 م الخميس 03 يوليه 2025

الأهلي

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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي جمال الغندور، إن كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادي الأهلي، اقترب من الرحيل على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "الدبيس عقد جلسة مع ريبيرو ومحمد يوسف وأكد لهم على رغبته في خوض تجربة جديدة للحصول على فرصة أكبر للعب واستعادة مستواه".

وأكمل: "ريبيرو أبلغ اللاعب إنه في حساباته وإن الموسم طويل ويحتاج كل اللاعبين ولكن اللاعب طلب منه التفكير في الأمر وأكد له على وصول عرض أوروبي وعرض مصري خلال الأيام المقبلة والمدرب وعده بالتفكير في الأمر".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي وافق على رحيل عمر الساعي، للنادي المصري، على سبيل الإعارة لمدة موسم، في ظل ابتعاده عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

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الأهلي كريم الدبيس برنامج ستاد المحور
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