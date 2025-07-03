كتب- محمد خيري:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم عن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الطلبات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري التي تقدمت بها للوزارة.

وتضمنت موافقة الوزير الموافقة على طلب النادي الأهلي بالحصول على تسهيل ائتماني بالعملة المحلية والأجنبية.

كما وافق وزير الشباب والرياضة على طلب نادي الزمالك بإنشاء شركتين للتسويق الإلكتروني وتنظيم المعارض والأحداث، وكذلك اشتملت الموافقة على تسهيلات ائتمانية للنادي وايضاً الموافقة على التبرعات والقروض الحسنة لكلا من نادي الأهلي والزمالك والتي تلقتها من قبل أعضاء ومحبي الناديين الكبيرين.

من جانب آخر أعلن الدكتور أشرف صبحي أنه وفقاً للزيارة التفقدية التي قام بها مؤخراً إلى محافظة بورسعيد والتي اشتملت على تفقد آخر الأعمال الانشائية الخاصة بإنشاء إستاد المصري بالمحافظة والتي انتهت إلى توجيه الوزير بالموافقة على ما تم عرضه من شركة وادي النيل (المنفذ للمشروع) ، الكلية الفنية العسكرية (استشاري المشروع) بالمتابعة والموافقة لكافة الأعمال المالية الخاصة بالإنشاء ومراجعة الجدول الزمني لنهو المشروع بالتنسيق مع اللواء محب حبشي – محافظ بورسعيد.

كما عقد الدكتور أشرف صبحي اجتماع مع مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية وبالتنسيق مع اللواء اكرم محمد جلال – محافظ الاسماعيلية لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بنادي الإسماعيلي وتدقيق الأعمال المتعلقة بالنادي.

كما وافق وزير الشباب والرياضة على بعض الطلبات المقدمة من نادي الاتحاد السكندري والخاصة بفرع النادي الجديد، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على مواصلة دعم تلك الأندية ذات الجماهيرية الشعبية الكبيرة بمصر.