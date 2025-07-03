كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

إبراهيم فايق يعلن بشرى سارة للجماهير العربية

10:45 ص الخميس 03 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كأس العالم للأندية
  • عرض 7 صورة
    ملاعب كأس العالم للأندية
  • عرض 7 صورة
    محمد شريف كأس العالم للأندية 2025 (1)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي في كأس العالم للأندية 2023
  • عرض 7 صورة
    كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 7 صورة
    كأس العالم للأندية 2026
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، المباريات المجانية التي سوف يتم نقلها عبر قناة "إم بي سي"، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وحصلت مجموعة قنوات "mbc" على حقوق بث بعض المباريات في بطولة كأس العالم للأندية بشكل مجاني.

المباريات المجانية لكأس العالم

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مباريات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية المذاعة مجانا على شاشة 2 MBC MASR .. بتغطية كاملة واستوديو تحليلي متميز على أعلى مستوى".

أوضح: الجمعة: 4\7 الساعة 10 مساء .. ‏الهلال السعودي VS فلومينينسي البرازيلي .. ‏تعليق: مدحت شلبي

وأكمل: السبت: 5\7 الساعة 7 مساء .. ‏باريس سان جيرمان VS بايرن ميونيخ .. ‏تعليق: فارس عوض

تردد قناة إم بي سي مصر

وتجدر الإشارة إلى حصول مجموعة "إم بي سي" على حقوق بث مباريات بث مباراتي الدور ربع النهائي، بين الهلال السعودي و فلومينينسي البرازيلي، وبايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

تردد قناة إم سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).

تردد قناة إم سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية مباريات كأس العالم للأندية بث مباشر قنوات إم بي سي إبراهيم فايق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بعد أيام من زفافه.. وفاة نجم ليفربول الإنجليزي
طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا