إبراهيم فايق يعلن بشرى سارة للجماهير العربية

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، المباريات المجانية التي سوف يتم نقلها عبر قناة "إم بي سي"، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وحصلت مجموعة قنوات "mbc" على حقوق بث بعض المباريات في بطولة كأس العالم للأندية بشكل مجاني.

المباريات المجانية لكأس العالم

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مباريات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية المذاعة مجانا على شاشة 2 MBC MASR .. بتغطية كاملة واستوديو تحليلي متميز على أعلى مستوى".

أوضح: الجمعة: 4\7 الساعة 10 مساء .. ‏الهلال السعودي VS فلومينينسي البرازيلي .. ‏تعليق: مدحت شلبي

وأكمل: السبت: 5\7 الساعة 7 مساء .. ‏باريس سان جيرمان VS بايرن ميونيخ .. ‏تعليق: فارس عوض

تردد قناة إم بي سي مصر

وتجدر الإشارة إلى حصول مجموعة "إم بي سي" على حقوق بث مباريات بث مباراتي الدور ربع النهائي، بين الهلال السعودي و فلومينينسي البرازيلي، وبايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

تردد قناة إم سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).

تردد قناة إم سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).