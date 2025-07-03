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الزمالك يمهد لرحيل مهاجم الفريق

07:03 ص الخميس 03 يوليه 2025
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كتب - نهى خورشيد

بدأ نادي الزمالك خطواته لتسويق مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري، تمهيداً لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الإعلامي جمال الغندور، خلال تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، فتح خطوط تواصل مع عدد من الأندية الخليجية والليبية من أجل تسويق اللاعب وإيجاد عرض مناسب لانتقاله.

ويسعى الزمالك للاستفادة من رحيل الجزيري لتوفير مساحة لقيد مهاجم أو جناح أجنبي جديد، ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق وتدعيم الصفوف استعدادًا للموسم المقبل.

وفي سياق متصل، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسات الموسم المنقضي من الدوري المصري الممتاز، وهو يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

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