كتب- محمد عبدالهادي:

مع ارتباط اسمه مؤخرًا بالانضمام إلى نادي الزمالك كصفقة منتظرة في فترة الانتقالات، يعود اسم المهاجم أحمد شريف، لاعب نادي فاركو، إلى الواجهة ليس فقط بفضل موهبته الكروية، بل أيضًا بسبب قصة شخصية مؤثرة شكلت نقطة تحول في حياته.

في 6 ديسمبر 2021، تعرّض شريف لحادث سير مروع على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، كاد أن ينهي حياته، لولا العناية الإلهية.

الحادث وقع أثناء عودته من القاهرة بصحبة خطيبته، بعدما اضطر إلى سلوك طريق الإسماعيلية بسبب إغلاق طريق مصر - السويس المؤدي إلى مدينته.

وخلف الحادث المأساوي وفاة خطيبته، فيما أصيب شريف بعدة كدمات، لكنه نجا من موت محقق، ليخرج من التجربة القاسية بعزيمة جديدة، لكنه لا يزال يحمل آثارها النفسية حتى اليوم.

وقال اللاعب في تصريحات سابقة مع الإعلامي أحمد حسام "ميدو" عبر برنامج "الريمونتادا": "كنت راجع من القاهرة، وطريق السويس كان مقفول، رجعت من طريق مصر الإسماعيلية، وهناك حصلت الحادثة، اتصبت بكدمات، لكن الحادثة أثرت فيّ جدًا، ومش هقدر أنساها."

وتابع شريف: "الحادثة محفورة جوايا، خَسَرت فيها أغلى إنسانة في حياتي، خطيبتي كان نفسها تشوفني في مكانة كبيرة، وبحاول أحقق ده علشانها، واتعلمت من اللي حصل، وقواني كتير."

ونشر أحمد شريف بعد تلك الحادثة، رسالة قصير عبر حسابه على انستجرام كتب فيها "ميت اكلينيكيًا".