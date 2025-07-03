10 صور لظهور عمر الساعي مع خطيبته بعد انتقاله إلى المصري

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب عمر الساعي، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد رحيله رسميًا عن صفوف النادي الأهلي وانتقاله للمصري البورسعيدي.

وظهر عمر الساعي رفقة خطيبته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، رفقة خطيبته التي تدعي مارام.

وكان عمر الساعي قد انضم لصفوف الأهلي في الموسم الماضي، ولكنه لم يشارك مع الفريق نظرًا لكوكبة النجوم التي يمتلكها المارد الأحمر في وسط الملعب.

وقرر اللاعب في الموسم الجديد، البحث عن محطة جديدة للعودة للمشاركة مرة أخرى، لتستقر محطته عند المصري البورسعيدي.

ولم يشارك الساعي مع الأهلي سوى في 10 مباريات وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، بواقع 290 دقيقة، لم يسجل أي أهداف بل اكتفى بصناعة هدف وحيد أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.