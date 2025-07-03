أيمن يونس يهاجم ترشيح عبدالناصر محمد لمنصب مدير الكرة في الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

عبّر نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، أيمن يونس، عن استغرابه الشديد من قرار ترشيح عبدالناصر محمد لتولي منصب مدير الكرة في نادي الزمالك، مؤكدًا أن هذه الخطوة تثير دهشته وغير مقبولة في الوقت الحالي.

وخلال ظهوره على قناة أون سبورت، قال يونس: "مش قادر أصدق أن هناك تفكير في ترشيح عبدالناصر محمد لهذا المنصب داخل نادي الزمالك، بصراحة شديدة، لا أظن أن هذا القرار يتماشى مع طبيعة المرحلة التي يمر بها النادي."

وأضاف أيمن: "حتى عندما جاء كابتن أيمن الرمادي في توقيت صعب، رغم وجود بعض الزعل من أبناء الزمالك، إلا أننا ساندناه لأنه جاء في مهمة صعبة وكان رجل محترم للغاية، وكلامه بعد رحيله كان إيجابيًا."

وتابع: "لكن ترشيح عبدالناصر محمد كمدير كرة من خارج أسرة الزمالك يعد خطوة صعبة ومحرجة، خاصة وأن النادي يملك العديد من الكوادر الشابة والأبناء المخلصين الذين يمكنهم إدارة الكرة بنظام وانضباط يليق بتاريخ الزمالك."

وشدد يونس على أهمية الاعتماد على أبناء النادي:"الزمالك الآن في مفترق طرق، وجماهيره هم من كسبوا لقب كأس مصر، والأولى أن يتم إعداد كوادر من أبناء الزمالك سواء في المجال الإداري أو الفني، وهذه هي رسالتي لمجلس الإدارة."