محمد شريف يكشف أمنيته مع الأهلي.. والمهاجم رقم 1 في الفريق

كتب - يوسف محمد:

يرى محمد شريف لاعب النادي الأهلي، أن النجم الفلسطيني وسام أبو علي هو المهاجم رقم 1 حاليا في القلعة الحمراء، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب في الفترة الماضية مع الفريق.

وأعلن النادي الأهلي أمس الأربعاء، التعاقد بشكل رسمي مع شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الخليج السعودي، بعقد لمدة 5 سنوات.

وقال شريف في تصريحات عبر قناة الأهلي: "لم أنظر للمال ولا أتحدث عن هذا الأمر والجميع داخل النادي يعلمون هذا الأمر، كان يمكنني التوقيع مع أي فريق في يناير الماضي ولكنني لم أقم بذلك حبا في الأهلي ورغبة في العودة إلى الفريق مكرى آخرى".

وأضاف: "وسام أبو علي هو المهاجم رقم 1 داخل النادي الأهلي طوال الفترة الماضية، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق ولا يوجد لاعب ضامن المشاركة أساسيا في الأهلي".

وتابع: "كنت أتمنى التواجد مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، أفضل ارتداء القميص رقم 10 خاصة وأنني كنت أرتديه قبل الرحيل، لكنني لم أتحدث عن هذا الأمر حتى الأن".

واختتم شريف تصريحاته: "شعرت بحالة من الحزن بعد الرحيل عن الأهلي في عام 2023، خاصة بعد ما أثير حول افتعال أزمة قبل الرحيل عن النادي".

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