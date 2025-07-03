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جزائري الجنسية.. الإسماعيلي يعلن مدربه الجديد رسميًا

12:40 ص الخميس 03 يوليو 2025

ميلود حمدي

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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف النادي الإسماعيلي عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وذلك لتولي المهمة الفنية بالموسم الجديد.

وأعلن الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تعيين الجزائري ميلود حمدي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي عبر "فيسبوك" صورة المدرب الجزائري ميلود حمدي وعلق: "عهد جديد، ميلود حمدي مديرا فنيا للدراويش".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي قد وجه الشكر للمدير الفني السابق للفريق تامر مصطفى بعد نهاية الموسم الماضي حيث احتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول نايل .

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ميلود حمدي الإسماعيلي مدرب الإسماعيلي النادي الإسماعيلي
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