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صفقات الزمالك.. تفاصيل التحرك لضم ثنائي بيراميدز

09:13 ص الخميس 03 يوليه 2025

نادي الزمالك

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واصل نادي الزمالك تحركه لضم ثنائي فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

الزمالك يبحث تدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال الفترة الحالية، من أجل العودة للمنافسة بقوة في الموسم المقبل.

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" أكد، أن هناك جلسة سوف تجمع بين جون إدوارد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز من أجل حسم الأمور.

وأوضح المصدر، أن الزمالك يرغب في ضم ثنائي بيراميدز، محمود زالاكة ومحمود صابر، في الفترة الحالية، بينما يعمل نادي بيراميدز، على ضم بعض اللاعبين أيضا من الزمالك.

وأختتم المصدر، أن الساعات المقبلة، سوف تشهد تطورات المفاوضات بين الطرفين، في ظل احتياج كل فريق، وبعدها يتم الإعلان بشكل رسمي.

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