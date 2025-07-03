قبل الإعلان الرسمي.. أول قرارا من فيريرا داخل نادي الزمالك

قرر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق الأول لنادي الزمالك، تحديد موعد بداية فترة الإعداد للفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة، التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني البلجيكي، خلفا لأيمن الرمادي الذي رحل بعد انتهاء عقده، وتم توجيه الشكر له.

وعلم موقع "مصراوي"، أن المدير الفني الجديد حدد يوم السبت المقبل 5 يوليو، موعدا لبداية الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف المصدر، أن بداية التدريبات ستكون خارج النادي، ولم يتم تحديد الملعب حتى الآن في انتظار إعلان تعيين المدير الفني بشكل رسمي.

وأضاف المصدر، أن النادي سوف يكشف التفاصيل الكاملة، فور الإعلان عن كافة تفاصيل الجهاز الفني الجديد، حيث سيتم توفير كافة سبل التعاون، من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد.