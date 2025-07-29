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سببان يرجحان كفة بيراميدز.. إعلامي يكشف مصير أسامة فيصل

11:48 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، سببان لترجيح البنك الأهلي كفة بيراميدز عن الأهلي، بشأن التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم الفريق.

وقال عبد الجواد عبر برنامجه المذاع على فضائية أون سبورت: "بيراميدز يدخل بكل قوة للتعاقد مع أسامة فيصل، مستغلا شيئين، الأول أن البنك على مستوى خط الهجوم لديه أحمد ياسر ريان وأوفا، الثاني محمود صابر لاعب بيراميدز هدف أساسي ورئيسي لطارق مصطفى مدرب البنك، ويرى أنه سيكون واحد من أفضل اللاعبين".

وأضاف: "حل بيراميدز بالنسبة إلى البنك الأهلي وسط، بين الأهلي والزمالك، لأن البعض يقول إن البنك متعنت في صفقة أسامة فيصل ويريد انتقال اللاعب إلى الزمالك، والبعض الآخر يقول إنه متعنت مع الزمالك".

واختتم عبد الجواد: "ربما يكون بيراميدز الحل السحري للبنك الأهلي، يحقق من خلاله مقابل نادي كبير جدا ويحصل على لاعب مميز جدا والهروب من مشكلة الأهلي والزمالك".

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إبراهيم عبد الجواد البنك الأهلي بيراميدز أسامة فيصل
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