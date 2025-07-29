الأهلي يفوز على إنبي وديا بثنائية استعدادا للموسم الجديد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره إنبي اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على ملعب مختار التتش، استعدادا للموسم الجديد.

وسجل ثنائية المارد الأحمر في مرمى فريق إنبي كلا من، محمود حسن تريزيجيه ومحمد مجدى أفشة من علامة الجزاء.

وتعد هذه المباراة الودية الثالثة للمارد الأحمر، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026، حيث خاض مباراتين وديتين في معسكر تونس، أمام كلا من الملعب التونسي والبنزرتي ونجح في تحقيق الفوز في المباراتين.

ويستعد المارد الأحمر لخوض مباراة ودية رابعة، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2025-2026، أمام فريق بتروجيت يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويذكر أن الأهلي، سيفتتح مبارياته في الموسم الجديد ببطولة الدوري المصري، يوم 9 أغسطس المقبل بمواجهة فريق مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة الأولى.

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