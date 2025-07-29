كتبت-هند عواد:

كشف إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق ووالد زوجة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، اعتراف الطالب الذي ضٌبط يؤدي امتحانات بدلا من الأخير.

وألقت قوات أمن مطار القاهرة الدولي، القبض على رمضان صبحي، أثناء عودته من تركيا، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر بحقه في قضية تزوير.

وقال إكرامي الشحات في تصريح خاص لمصراوي: "رمضان خرج خلاص، حصل على إخلاء سبيل بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، والولد الذي أدى الامتحان قال من أول يوم "معرفش رمضان"، ولا علاقة لي به، ورمضان قال إنه لا يعرف هذا الولد، وهذه الحقيقة".

اقرأ أيضًا:

لماذا طلب المصري ضم عواد في صفقة تبادلية؟.. مصدر يُجيب

"المسدس في ظهره".. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على ما فعله عبدالقادر