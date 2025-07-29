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وافقت دون تردد.. أول تعليق لأحمد ربيع بعد انتقاله إلى الزمالك

10:01 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي

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كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد ربيع أحدث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن انتقاله إلى الأبيض، مشيرا إلى أنه لم وافق على العرض من دون تردد.

وقال أحمد ربيع في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "المفاوضات بدأت عن طريق وكيل أعمالي، وبعدها بدأ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في التفاوض مع إدارة نادي البنك الأهلي لحسم الصفقة، وبمجرد وصول عرض الزمالك وافقت على الفور وبدون تردد، رغبتي كانت اللعب للقلعة البيضاء، بالرغم من العروض التي تلقيتها".

وأضاف: "سأبذل قصارى جهدي مع الفريق وسأنفذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الظهور بأفضل صورة ومساعدة الفريق على تحقيق البطولات، كما أنني أجيد اللعب في خط الوسط ومركز الظهير الأيمن، وأنا تحت أمر الجهاز الفني للمشاركة في أي مركز منهما".

واختتم اللاعب: "أطمح في حصد كل البطولات مع الزمالك، أتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير الزمالك، ونعدهم ببذل أقصى جهد لحصد البطولات وإسعادهم في الموسم المقبل".

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أحمد ربيع نادي الزمالك البنك الأهلي
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