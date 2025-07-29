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مباراة ودية جديدة للأهلي ضد بتروجيت في هذا الموعد

09:21 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

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اتفق النادي الأهلي مع بتروجيت على إقامة مباراة ودية، على هامش الاستعدادات للموسم الجديد 2025/26.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق 3 أغسطس، على ملعب استاد السلام.

وكان الأهلي أقام وديتين في معسكره بتونس، حيث فاز على فريق الملعب التونسي برباعية مقابل هدف، والانتصار بخماسية دون رد ضد البنزرتي.

وفاز المارد الأحمر على إنبي بثنائية دون رد مساء اليوم الثلاثاء، حيث سجل محمد مجدي أفشة ومحمود تريزيجيه أهداف اللقاء.

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