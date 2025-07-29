رسميا.. الزمالك يعلن سابع صفقاته الصيفية

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، التعاقد مع أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي، بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أحمد ربيع على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي البنك الأهلي.

وكان الزمالك تعاقد مع كل من، مهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم من فاركو، أحمد شريف لمدة خمسة مواسم من فاركو، الفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم من نادي اتحاد طنجة.

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