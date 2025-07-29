مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

العين

5 0
20:00

اتحاد تواركة المغربي

مباريات ودية -أندية

مارسيليا

0 0
21:45

فالنسيا

مباريات ودية -أندية

الأهلي

2 0
19:00

إنبي

جميع المباريات

إعلان

رسميا.. الزمالك يعلن سابع صفقاته الصيفية

09:10 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، التعاقد مع أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي، بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أحمد ربيع على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي البنك الأهلي.

وكان الزمالك تعاقد مع كل من، مهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم من فاركو، أحمد شريف لمدة خمسة مواسم من فاركو، الفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم من نادي اتحاد طنجة.

اقرأ أيضًا:

لماذا طلب المصري ضم عواد في صفقة تبادلية؟.. مصدر يُجيب

"المسدس في ظهره".. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على ما فعله عبدالقادر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك البنك الأهلي أحمد ربيع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 أيام بلا كهرباء ومياه| مواطنو الجيزة للحكومة: "أين خطط الطوارئ؟ وقولولنا الحل امتى"
* قرار عاجل من النيابة بشأن رمضان صبحي بعد القبض عليه بالمطار