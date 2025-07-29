بمشاركة الجماهير.. الزمالك يضرب أجراس القلعة للإعلان عن صفقة جديدة

كتبت-هند عواد:

أضاف الحساب الرسمي لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، جزء جديد لمقطع الفيديو الخاص بالتمهيد للإعلان عن الصفقات.

ويروج الزمالك لصفقاته الجديدة بمقطع فيديو تمهيدي، لقرع أجراس القلعة، إشارة إلى لقب النادي بـ القلعة البيضاء.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك، مقطع فيديو منذ دقائق، لقرع أجراس القلعة، تمهيدا للإعلان عن إحدى صفقات الأبيض، لكن هذه المرة تضمن مقطع الفيديو هتاف جماهير الأبيض: "احنا الملوك.. احنا الزمالك.. احنا النجوم احنا التاريخ، فوق يا عالم".

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